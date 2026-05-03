Joel Embiid veut que les fan des Sixers soient à la hauteur

Joel Embiid a gardé un mauvais souvenir de la dernière série de playoffs contre les Knicks. Du coup, il a passé un message clair aux fans des Sixers.

Après avoir sorti Boston au bout d’une série irrespirable, Joel Embiid n’a pas seulement savouré. Le pivot des Sixers avait déjà la tête tournée vers la suite : les Knicks, encore eux, et une rivalité qui a laissé des traces. Car dans sa mémoire, le dernier duel de playoffs face à New York n’a pas seulement été perdu sur le terrain. Il l’a aussi été en tribunes.

Embiid a donc profité de la qualification pour envoyer un message clair aux fans de Philadelphie : « J’ai un message pour nos supporters. La dernière fois qu’on a joué les Knicks, on avait l’impression que [Philly] était le Madison Square Garden East. On va avoir besoin de votre soutien. Ne vendez pas vos billets. C’est plus grand que vous… Si vous avez besoin d’argent, je m’en occupe. »

Philadelphie sait que la bataille émotionnelle compte autant que les ajustements tactiques. En 2024, les supporters new-yorkais avaient largement fait entendre leur voix au Wells Fargo Center, donnant parfois à la salle des Sixers des airs de prolongement du Garden.

Cette fois, Embiid veut une vraie forteresse. Après l’exploit contre Boston, il demande aux fans de Philly de jouer leur rôle. Pas depuis le canapé, mais dans la salle, prêts à pousser les Sixers dans une série qui s’annonce électrique.