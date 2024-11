John Collins heureux et apaisé : « Je vais mieux dormir ce soir »

Défait à 5 reprises devant ses fans avant d'affronter les Mavs jeudi, Utah a débloqué son compteur à la maison à la faveur d'une belle bourde de Luka Doncic en défense, et d'un dernier dunk de John Collins. Meilleur marqueur du Jazz avec 28 points à 10 sur 20 au shoot et 9 rebonds, le 19ème pick de la draft 2017, satisfait d'avoir créé la surprise (115-113) face aux dernier finalistes NBA, savourait à la fin de la rencontre.

"J'avais tellement envie de décrocher cette première victoire à la maison... C'est tout ce que j'avais en tête. Jouer le plus dur possible pour les fans, et, surtout, gagner. C'est ce qu'on a fait ce soir." Heureux d'avoir triomphé des Mavs, John Collins saluait la solidité de son équipe alors que le match devenait plus rugueux. "Je savais que ce serait une bataille en seconde mi-temps. C'est devenu un peu tendu sur la fin, et j'ai dit que si ça devait se transformer en combat de rue, alors on n'allait pas s'échapper, et qu'on repartirait avec la victoire. C'est ce qu'on a fait. Il fallait rester fort mentalement."

Plus que le bonheur d'avoir enfin gagné sur ses terres, le régional de l'étape, né à moins d'une heure de Salt Lake City, c'est bien le soulagement qui primait devant les centaines de fans restés dans les travées du Delta Center pour savourer jusqu'au bout. "J'aime tous les fans d'Utah, j'aime la Jazz Nation. Donc ça faisait mal de se dire qu'on n'avait pas encore gagné chez nous. Mais je vais mieux dormir ce soir en sachant qu'on leur a offert ce premier succès. je suis tout simplement heureux."

En road trip lors des 4 prochains matchs, John Collins et le Jazz auront la possibilité d'offrir une seconde dose de bonheur à leurs supporters lors de la réception des Knicks le 23 novembre prochain.

D.R.