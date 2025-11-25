Les Clippers veulent bouger et mettent John Collins sur le marché pour améliorer leur effectif avant la deadline.

Les Los Angeles Clippers devraient animer le marché dans les prochaines semaines. Selon Evan Sidery de Forbes, la franchise californienne compte explorer sérieusement les pistes de transfert autour de John Collins, dont le contrat expirant pourrait devenir un atout pour renforcer l’équipe.

Arrivé en juillet dans un échange à trois équipes impliquant Utah et Miami, Collins ne s’est pas imposé dans la rotation d’un groupe en quête de stabilité. Selon Sidery, « les Clippers vont mettre John Collins sur le marché pour tenter de trouver un profil plus impactant ».

L’intérieur de 28 ans dispose d’un contrat à 26,6 millions de dollars qui expire à la fin de la saison, ce qui permet à Los Angeles de s’en servir comme variable d’ajustement dans un package de trade.

L’une des contraintes majeures pour les Clippers est l’absence de choix de draft en 2026, un élément qui les pousse à essayer d’améliorer immédiatement leur effectif plutôt que de reconstruire à long terme.

Collins affiche 11,2 points et 4,8 rebonds de moyenne sur 17 rencontres (huit titularisations), mais il joue seulement 25,6 minutes, son plus faible temps de jeu depuis sa saison rookie. Son adresse longue distance (31,0%) contraste aussi avec sa réussite de l’an dernier, lorsqu’il tournait à 39,9% à trois points sous le maillot du Jazz.

Avant de rejoindre les Clippers, Collins restait pourtant sur une saison solide à Utah avec 19,0 points, 8,2 rebonds et 2,0 passes décisives par match. Mais il ne s’est pour l’instant pas vraiment acclimaté à Los Angeles, dans une équipe où la hiérarchie intérieure et les besoins du roster ont évolué.

Avec un contrat expirant attractif et un profil encore capable d’apporter offensivement, John Collins pourrait intéresser plusieurs équipes cherchant un renfort immédiat sans engagement long terme.

Les Clippers, eux, semblent décidés à bouger pour tenter de rester dans la course aux playoffs.

