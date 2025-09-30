Le coach des Nuggets, David Adelman, a confié qu’il comptait aligner Nikola Jokic et Jonas Valanciunas ensemble par séquences, une idée qui intrigue avant la saison.

À l’heure où la NBA mise de plus en plus sur le small-ball, David Adelman veut aller à contre-courant. Le nouvel entraîneur des Denver Nuggets a annoncé lors du Media Day qu’il allait tester des séquences avec Nikola Jokic et Jonas Valanciunas alignés simultanément.

« Ces deux gars joueront ensemble par moments », a expliqué Adelman lors du media day. « J’aimerais voir comment les équipes vont défendre ça. Mettre un petit sur Valanciunas ? Il va le détruire au rebond offensif. Et tout le monde sait ce que Nikola peut faire avec son tir à trois points et son jeu de passes. »

Une paire atypique dans la NBA moderne

L’arrivée de Jonas Valanciunas cet été offre à Nikola Jokic un soutien inédit au poste de pivot. À 33 ans, l’ancien joueur de Memphis, Toronto et New Orleans est reconnu comme l’un des intérieurs les plus solides de sa génération. Lui-même a réagi avec humour : « J’essaie juste de voir qui va jouer quatre et qui va jouer cinq. »

Si cette association peut surprendre, elle a déjà trouvé des précédents récents. Les Houston Rockets ont su exploiter avec succès le duo Alperen Sengun – Steven Adams. Et Jokic avait déjà partagé la raquette avec Mason Plumlee par le passé, même si son tandem avec DeAndre Jordan n’a jamais été testé en match.

Objectif : franchir un cap en playoffs

Les Nuggets sortent d’une élimination frustrante en demi-finale de conférence face au futur champion, Oklahoma City, après sept manches disputées. Adelman espère que ces nouvelles combinaisons donneront un avantage tactique dans des séries où chaque ajustement compte.

Voir Nikola Jokic et Jonas Valanciunas côte à côte promet en tout cas de poser de sérieux casse-têtes aux défenses adverses. Surtout si leur entente sur le terrain est aussi bonne qu'en shooting photo lors du Media Day :

“He’s qualified to be my friend” - Nikola pic.twitter.com/w0DbSvQ1Rj — Denver Nuggets (@nuggets) September 29, 2025

