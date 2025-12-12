Il n’y a pas que Sacramento et Phoenix sur Jonathan Kuminga

Jonathan Kuminga aurait sans doute voulu jouer ailleurs qu’aux Golden State Warriors cette saison. L’ailier de 23 ans a passé l’été à se chercher une nouvelle destination avec ses représentants. Sauf qu’aucune équipe ou presque disposait de l’espace sous le Cap nécessaire pour signer un contrat à la hauteur des espérances du joueur. Il y a bel et bien eu quelques rumeurs concernant un sign&trade et elles concernaient toujours les deux mêmes franchises : les Sacramento Kings et les Phoenix Suns.

Deux formations susceptibles de formuler de nouvelles offres pour le Congolais à partir du 15 janvier prochain, date à laquelle il sera éligible à un trade. La probabilité d’un transfert est remontée sensiblement depuis que Steve Kerr a pris la décision d’écarter, une fois de plus, Jonathan Kuminga de sa rotation. Cette fois-ci, la séparation pourrait bien avoir lieu.

Marc Stein estime qu’au moins un autre club va suivre le dossier de près. Il révèle que les Chicago Bulls ont déjà essayé plusieurs fois de faire venir Kuminga dans l’Illinois. Le « fit » pourrait être intéressant à la fois pour l’organisation et le joueur : les taureaux ont besoin de talents capables de créer leur propre tir et le jeune homme cherche des opportunités régulières de se montrer.

Reste à savoir sur quel deal les dirigeants de Chicago et de Golden State peuvent se mettre d’accord.

Steve Kerr ouvre la porte à un départ de Jonathan Kuminga