Jonathan Kuminga, un retour sur le banc bénéfique… mais dangereux ?

Jonathan Kuminga a connu des dernières semaines agitées. On le sait, le jeune talent, comme certains membres de sa cuvée, avait l'espoir de décrocher une extension de son contrat. Et il voulait le max, soit 225 millions de dollars sur 5 ans.

Une somme jugée bien trop importante par les Golden State Warriors. Pour les Dubs, le plan est simple : si Kuminga veut un tel deal, il va devoir le démontrer sur le parquet. De son côté, le joueur de 22 ans a également eu la volonté de parier sur lui-même avant la Free Agency 2025, où il sera agent libre protégé.

Problème, sur ce début de saison, le Congolais a sérieusement eu du mal à mettre la machine en route. Ses premières sorties n'ont pas été bonnes : 10 points, 2 points et 12 points.

Jonathan Kuminga de retour sur le banc...

En l'absence de Stephen Curry et d'Andrew Wiggins, l'entraîneur Steve Kerr a dû revoir ses plans pour défier les New Orleans Pelicans (124-106) la nuit dernière. Et forcément, dans ce contexte, on s'attendait à un rôle encore plus important pour Kuminga.

Dans les faits, il a bel et bien eu plus de responsabilités. Et pourtant, au début de la partie, il n'était pas dans le 5 majeur ! En effet, le coach californien a décidé de faire confiance à Moses Moody à son poste.

Une petite sanction sportive après un début d'exercice mitigé ? Pas du tout, Kerr voulait s'adapter aux autres joueurs présents pour débuter le match.

"Sans Steph et Wiggs, je ne voulais pas débuter avec Trayce (Jackson-Davis), Draymond (Green) et JK. Je voulais un 'spacing' plus important. Je savais que JK allait répondre sur ce match. Je savais qu'il allait jouer beaucoup. Je voulais juste avoir les bonnes combinaisons et avoir des espaces en début de match. Mais c'est tout, je voulais la bonne formule", a précisé Steve Kerr.

Avant cette partie, Kerr a d'ailleurs pris le soin d'en parler avec Kuminga. Et ce dernier n'a pas semblé trop perturbé par ce changement.

"Ce n'était pas ma décision. J'ai reçu un message, on m'a expliqué comment les choses allaient se passer et j'ai fait avec. Qu'est-ce que je suis supposé faire ? Demander pourquoi je ne débute pas ? C'est la décision du coach et je vais suivre ce qu'il veut. Au final, je suis un professionnel. Je fais ce qu'on me demande", a résumé Jonathan Kuminga.

Entre les deux hommes, la relation a parfois été difficile. Mais cette fois-ci, le talent de 22 ans a montré de la bonne volonté pour suivre le plan de Kerr.

Jonathan Kuminga, deux équipes le surveillent déjà

... pour son meilleur match !

Car dans ce rôle en sortie de banc, le natif de Goma a tout simplement réalisé son meilleur match depuis le début de la saison. 17 points à 6/13 aux tirs, mais aussi 3 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions et 1 contre. Le tout en 28 minutes sur le parquet.

Même sans être dans le 5 de départ, il a donc été responsabilisé. Il n'a jamais autant joué, autant tiré et autant marqué en 2024-2025. Une réponse sportive d'ailleurs appréciée par Kerr.

"J'ai trouvé que JK avait été super. Nous allons voir besoin de lui, c'est une évidence. Il s'agit de notre joueur le plus athlétique. Il apporte aussi de la taille", a salué le coach des Warriors.

Les choix du technicien américain ont donc été gagnants. Mais est-ce qu'ils peuvent perdurer ? Puis quel rôle pour Kuminga aux retours de Curry, Wiggins et même de De'Anthony Melton ? Sur cet exercice, le #7 pick de la Draft NBA 2021 a besoin de faire ses preuves.

Et vu le contrat visé, il ne peut pas se contenter, pendant trop longtemps, d'un rôle de remplaçant. Même en étant plutôt intéressant. Avec ses ambitions, il veut être titulaire et avoir de grosses responsabilités.

Il sera donc très intéressant de suivre l'évolution de cette situation.

"Le seul but reste de gagner. Nous avons un effectif profond. Je demande seulement à tous les gars d'avoir un engagement total. Après, tous les matches seront différents", a prévenu Kerr.

Reste à savoir si Jonathan Kuminga, dans une année charnière pour sa carrière, peut intégrer ce projet collectif avec la bonne mentalité.

