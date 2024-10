Buddy Hield, le nouveau rayon de soleil des Warriors

Lors de la dernière intersaison, les Golden State Warriors ont tourné une page importante de leur histoire en perdant Klay Thompson. Pour compenser ce départ, les Dubs ont notamment misé sur De’Anthony Melton et Buddy Hield.

Débarqué dans le cadre d'un "sign-and-trade", Hield dispose d'un contrat de 4 ans avec "seulement" 21 millions de dollars garantis (35 au total). Autant dire que le risque pour les Warriors semblait extrêmement faible avec le joueur de 31 ans.

Et sur les deux premières rencontres de cette saison, ce choix s'avère surtout particulièrement payant !

Le rendement fou de Buddy Hield !

En réalité, Hield avait déjà laissé une excellente impression lors de la présaison. Utilisé en sortie de banc, il semble en mesure d'apporter de la folie au jeu des Warriors. En multipliant les tirs et les points sur de courtes séquences.

Un sentiment confirmé sur les deux premiers matches de la saison NBA. Déjà brillant face aux Portland Trail Blazers (22 points à 8/12 aux tirs en 15 minutes), l'ex-joueur des Sacramento Kings a encore eu un gros coup de chaud contre le Utah Jazz (127-86) : 27 points à 10/14 aux tirs en 20 minutes !

Pour ne rien gâcher, sa performance a été complète avec en plus 6 passes décisives et 4 rebonds. Sans surprise, il a d'ailleurs été le meilleur marqueur des Warriors sur les deux premiers matches. Et il a participé à la domination historique des Dubs : +77 sur les deux premières rencontres, un record NBA.

"C’est incroyable de le voir jouer en première période. Il apporte tellement d’énergie sur le parquet. Notamment grâce à la façon dont il joue, en étant toujours à la recherche d’un tir et d’un trois points. Il écarte le jeu et court tellement, dans les deux sens, afin de donner le ton", a analysé Steve Kerr en conférence de presse.

Autant le dire tout de suite, l'impact immédiat d'Hield à Golden State ne représente pas vraiment une surprise. Pourquoi ? Car il dispose des qualités pour se régaler dans le système de Kerr. Avec les libertés offensives accordées par son coach, le Bahaméen peut se faire plaisir.

Notamment à longue distance. Sous les couleurs des Warriors (8 matches dont 6 de présaison), il tourne à 53,4% à trois points (31/55) !

"En le signant, nous avions une certitude : nous savions exactement ce que Buddy allait apporter. Il fait exactement ça, et nous devons nous assurer de faire un bon boulot pour le trouver", a résumé Draymond Green.

En réalité, Buddy Hield dépasse même les attentes...

Buddy Hield, un Splash Brother from another mother

Une adaptation express

Car même si les caractéristiques de Buddy Hield collent parfaitement aux Warriors, il n'est jamais simple de trouver sa place dans une nouvelle équipe. Même au sein d'un nouveau vestiaire. Enfin, sauf pour le natif de Freeport.

Comme sur le parquet, l'arrière fait déjà l'unanimité auprès du staff et de ses coéquipiers. Avec une personnalité solaire, Hield a déjà été adopté par ses partenaires. Et après des dernières années mouvementées en interne, Golden State apprécie grandement son impact positif.

"C’est une personne et un coéquipier incroyable, il est tellement joyeux. Avec lui, le banc rigole tout le temps. Ce qu’il apporte à l’équipe va bien plus loin que son tir. Nous sommes tellement heureux de l’avoir", a commenté Kerr.

De grosses performances, une adaptation express et un impact déjà immense : le mariage entre Hield et les Warriors est, pour le moment, parfait. Et de son côté, le nouveau #7 des Dubs compte bien poursuivre sur cette lancée.

"Lorsque vous jouez avec un groupe de gars comme celui-ci, les attentes sont élevées. Pour faire de bons matches et pour que tout se passe bien, il faut arriver avec de bonnes intentions. Quand c'est comme ça, tout se passe bien", a-t-il assuré.

Et Buddy Hield a visiblement débarqué à Golden State avec de très bonnes intentions !

