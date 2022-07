Découvrez les images officielles de la Luka 1 édition Quai 54

La présence de Luka Doncic a été un des évènements les plus marquants de l'édition 2022 du Quai 54, et le génie slovène en a profité pour se pointer affublé de sa toute nouvelle Luka 1 spécialement concue pour l'évènement. Porté par la grande majorité des joueurs pendant le tournoi, nous avons pu admirer ce modèle signature doté de la nouvelle mousse dénommée Formula23 et confirmée par un IsoPlate très efficace et calé sur le jeu versatile de la star des Mavs.

Outre la technologie, on adore le look, avec cette tige basse et ses matériaux respirants, mélangeant mesh et fuse pour la légèreté et la durabilité. Les couleurs du Quai se placent bien sur l'ensemble, avec les imprimés choisis cette année en bleu, du blanc et cet orange tirant vers l'infrared placé un peu partout et surtout sur les logos des languettes asymétriques.

Nous avons eu le plaisir de la tester (le compte rendu à suivre dans les jours à venir, et faites nous confiance quand on vous dit que c'est une superbe surprise), dans ces mêmes couleurs, et c'est un bonheur à porter et à regarder.

Aucune date de sortie de cette Luka 1 limitée n'a été calée pour le moment, mais cela devrait se passer dans le courant de l'automne.

Les images de la Luka 1 x Quai 54