Jordan Poole, le grand perdant du retour de Thompson va devoir s’adapter

Le retour imminent de Klay Thompson suscite de grandes attentes aux Golden State Warriors. Tous les amoureux de la NBA ont l'envie de le revoir en action. Mais ce retour va aussi entraîner un grand perdant : Jordan Poole.

Actuellement dans le 5 majeur, l'arrière va ainsi perdre sa place de titulaire avec le retour de la star. En effet, l'entraîneur des Dubs Steve Kerr a déjà assuré que Thompson allait immédiatement récupérer son rôle de titulaire.

Bien évidemment, ce dernier va disposer d'un temps de jeu, au moins au départ, réduit. Et de son côté, Poole a bien l'intention de s'adapter.

"J'ai toujours été un joueur qui s'adapte aux besoins de l'équipe. Je sais ce que j'apporte à l'équipe. Si ça compte d'être remplacé par un gars comme Klay ? C'est vrai. Oui, oui. Puis on gagne des matches. On n'en a pas beaucoup parlé.

Bien sûr, on sait qu'il va donc revenir. On sait également qu'on a des matches demain et ensuite après-demain. Mais je n'y ai pas vraiment pensé. Je sais ce que j'apporte. Je sais que je peux avoir un impact sur le jeu. J'ai eu un gros impact l'année dernière dans la dernière partie de la saison en sortant du banc.

Tu dois juste suivre cette vague. Surfer sur la vague. Tout peut d'ailleurs changer pour n'importe qui à n'importe quel moment. Blessures, rotation, minutes, tout est possible. Quelle que soit l'opportunité qui m'est donnée, je dois la faire fonctionner", a ainsi résumé Jordan Poole pour The Athletic.