Jordan Poole veut faire une Curry… mais fait une Nick Young 😅

Jordan Poole a passé quatre saisons avec Stephen Curry et même gagné un titre de champion NBA avec le meilleur shooteur de l'histoire de la NBA. Forcément, ça peut donner quelques idées et Poole, qui est un esprit un peu (trop) libre sur le terrain, a voulu s'inspirer de son ex-coéquipier la nuit dernière lors d'un match entre les Wizards et Memphis.

En tout début de partie, Jordan Poole a pris un tir à 3 points dans le corner puis s'est immédiatement tourné vers le banc adverse, pensant que sa tentative allait faire filoche. Ca n'a pas été le cas et l'arrière de Washington a dû aller se replacer immédiatement... On n'est évidemment pas sur quelque chose d'aussi culte que Nick Young, mais l'esprit de Swaggy-P était là, sur le parquet du Verizon Center.

Jordan Poole recreated the Nick Young meme 😂 pic.twitter.com/6mXwSKUun9 — Action Network (@ActionNetworkHQ) October 28, 2023

Poole a fini le match avec 27 points et les Wizards se sont imposés devant les Grizzlies.

