José Alvarado en reprend pour trois ans avec les Knicks

José Alvarado reste à New York. Le meneur décline sa player option et signe un nouveau contrat de trois ans avec les Knicks, champions NBA en titre

José Alvarado va poursuivre son aventure avzc s New York. Le meneur a décidé de décliner sa player option de 4,5 millions de dollars afin de signer un nouveau contrat de trois ans avec les Knicks. Une manière pour les deux parties de sécuriser leur avenir commun après une saison conclue par un titre NBA historique.

Les Knicks récompensent un joueur devenu indispensable

D'après ESPN, José Alvarado va parapher un nouveau contrat de trois saisons, d'une valeur supérieure à 14 millions de dollars. Le meneur de 28 ans renonce ainsi à sa dernière année de contrat pour s'inscrire sur le plus long terme avec la franchise de sa ville natale.

Les dirigeants new-yorkais avaient fait de sa prolongation l'une de leurs priorités de l'intersaison. Son énergie, son agressivité défensive et son impact en sortie de banc ont fait de lui l'un des hommes de confiance de Mike Brown tout au long de la saison.

Un enfant de New York reste à la maison

Natif du Queens, José Alvarado s'est rapidement imposé comme l'un des chouchous du Madison Square Garden. Son intensité permanente, sa capacité à mettre la pression sur les porteurs de balle adverses et ses célèbres interceptions en embuscade ont parfaitement collé à l'identité de cette équipe des Knicks.

Même si ses statistiques ne racontent pas toute son importance, Alvarado a joué un rôle précieux dans la conquête du titre NBA, apportant de l'énergie à chaque passage sur le parquet et acceptant un rôle au service du collectif.

New York continue de sécuriser son effectif

Après avoir remporté le championnat, les Knicks s'attachent à conserver les principaux artisans de leur succès. La prolongation de José Alvarado s'inscrit dans cette logique de continuité, New York préférant miser sur un groupe qui a déjà prouvé qu'il pouvait aller au bout plutôt que de bouleverser sa rotation.