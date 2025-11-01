Josh Giddey, le leader des Bulls voit plus loin qu’un 5-0

Alors que les Chicago Bulls surprennent sur ce début de saison, Josh Giddey a affiché ses ambitions sur le long terme.

Les Chicago Bulls représentent l'une des équipes surprises de ce début de saison. Dans le sillage d'un excellent Josh Giddey, la franchise de l'Illinois est invaincue : 5 victoires pour 0 défaite. Les Bulls n'avaient plus connu un tel démarrage depuis l'époque de Michael Jordan en 1996-1997.

Cette nuit, Chicago a même fait chuter l'un des favoris de la Conférence Est, les New York Knicks (135-125). Des performances suffisantes pour nourrir des espoirs sur cet exercice 2025-2026 ? De son côté, Giddey veut justement confirmer sur la durée.

"En tant que groupe, nous nous sentons bien en ce moment, mais le chemin à parcourir reste encore long. Je suis exactement là où je voulais être. J'adore avoir la confiance de mes coéquipiers et des entraîneurs. Ils croient en moi pour aller sur le terrain et faire les bons choix.

Un joueur a besoin de ça pour exprimer ses qualités. Quand tout le monde autour de vous croit en vous, cela vous pousse dans la bonne direction. Je me sens bien, nous nous sentons bien en tant qu'équipe", a martelé l'Australien, auteur de 32 points, 10 rebonds et 9 passes décisives contre NY, devant les médias.

Après de longues négociations, Josh Giddey a prolongé avec Chicago pour 100 millions de dollars sur 4 ans. Et jusqu'à maintenant, l'ex-talent d'Oklahoma City Thunder se montre à la hauteur. Dans son leadership et dans ses performances (22 points, 8,8 rebonds et 8 passes décisives de moyenne).

Les Bulls en 5-0, une première depuis Michael Jordan