Les Bulls en 5-0, une première depuis Michael Jordan

Il ne reste plus qu’une équipe invaincue à l’Est cette saison. Et personne n’aurait misé sur elle ou presque. Les Chicago Bulls sont les seuls de leur Conférence à avoir remporté toutes leurs rencontres après deux semaines de compétition. Un 5-0 plus vu dans l’Illinois depuis le coup d’envoi de la saison 1996-1997. L’équipe de l’époque venait de décrocher le titre quelques mois auparavant après avoir gagné 72 matches de saison régulière. Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman et compagnie ont ensuite fait le doublé, puis le triplé.

C’est sans doute un destin différent qui attend les Bulls de Josh Giddey, Nikola Vucevic, Matas Buzelis, etc. Mais leur groupe fait vibrer les supporters, qui n’ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent ces dernières années. Surtout que Chicago n’a pas battu des peintres. Les joueurs de Billy Donovan ont torpillé les New York Knicks la nuit dernière (135-125) et avant ça ils avaient pris le dessus sur plusieurs candidats aux playoffs, voire carrément outsiders à l’Est : le Orlando Magic, les Atlanta Hawks ou encore les Detroit Pistons ont tous mordu la poussière.

Les Bulls jouent vite mais ils défendent plutôt bien en plus de savoir pousser le tempo. Sous l’impulsion d’un Giddey excellent (22-8-8 de moyenne), ils marquent 119 points sur 100 possessions et en encaissent 110. La cinquième attaque et la sixième meilleure défense de la ligue à ce stade de la saison. C’est fort. Inattendu, mais fort.

CQFR : Luka Doncic revient avec un carton, les Bulls en 5-0 !