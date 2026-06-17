Josh Hart et Mikal Bridges : une amitié qui a commencé après une bagarre à l’entraînement

Josh Hart a raconté comment son amitié avec Mikal Bridges avait commencé après l'avoir poussé au sol lors d'un entraînement à Villanova.

Aujourd'hui, Josh Hart et Mikal Bridges forment l'un des duos les plus appréciés des Knicks. Champions NBA ensemble à New York, les deux hommes partagent également un passé commun à Villanova, où ils ont remporté un titre NCAA avant de poursuivre leur aventure au plus haut niveau. Mais leur amitié n'a pas commencé de la façon la plus douce qui soit.

Invités du Tonight Show de Jimmy Fallon après le sacre des Knicks, Hart et Bridges ont raconté une anecdote qui a fait éclater de rire le public. Lorsque Fallon leur a demandé comment se passaient leurs années universitaires, Bridges a répondu direct :

« Josh était un bully. »

Une accusation accueillie par les rires du plateau... et immédiatement validée par l'intéressé.

« Je l'ai poussé par terre »

Hart a en effet reconnu qu'il n'avait pas toujours été le coéquipier le plus tendre pendant ses années à Villanova.

« Oui, j'étais un peu un bully. »

Avant de dévoiler l'épisode qui a finalement lancé leur amitié.

« Je l'ai poussé par terre une fois à l'entraînement. »

Pas vraiment le début idéal pour une relation appelée à durer plus de dix ans. Bridges se souvient d'ailleurs avoir très mal pris l'incident sur le moment. Mais la suite de l'histoire a changé la donne.

Après l'entraînement, Hart a décidé de prendre son téléphone.

« Je lui ai envoyé un message après ça. Je lui ai dit que c'était ma faute. J'avais dépassé les bornes. » « À partir de là, notre amitié a commencé à grandir. »

Les deux joueurs ont ensuite partagé plusieurs saisons à Villanova, remporté un titre NCAA, puis poursuivi leur parcours en NBA avant de se retrouver aujourd'hui sous le même maillot à New York.

Du campus au titre NBA

Dix ans plus tard, l'histoire prend une dimension presque improbable. Le joueur que Hart avait envoyé au sol à l'entraînement est devenu l'un de ses meilleurs amis. Et surtout, son partenaire dans une aventure qui a permis aux Knicks de décrocher leur premier titre NBA depuis 1973.

L'anecdote a évidemment fait rire les supporters new-yorkais. Elle résume aussi parfaitement l'identité de ce groupe : une équipe construite autour de liens réels, forgés bien avant les lumières du Madison Square Garden.

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