Josh Hart, option activée et un geste fort envers les Knicks

Les New York Knicks peuvent dire un grand merci à Josh Hart ! Depuis son arrivée en février en provenance des Portland Trail Blazers, l'ailier s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs de cette équipe.

Potentiellement agent libre cet été, l'ex-joueur des New Orleans Pelicans pouvait prétendre à un joli deal. On évoquait d'ailleurs un contrat à plus de 18 millions de dollars par an. Mais finalement, il va bel et bien rester aux Knicks en activant son option à 12,9 millions de dollars pour 2023-2024, selon le journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski.

Une excellente nouvelle pour la franchise new-yorkaise ! Pourquoi ? Tout d'abord, l'entraîneur de NY Tom Thibodeau va pouvoir conserver un membre très important de son groupe avec un deal abordable.

Il se dit même que les deux parties ont la possibilité de s'entendre concernant une extension à 81 millions de dollars sur 4 ans. Mais surtout, ce choix de la part de Josh Hart va permettre aux Knicks de disposer d'une "non-taxpayer midlevel exception" à 12,4 millions de dollars pour recruter cet été !

De cette manière, New York va disposer d'une plus grande flexibilité sur le marché. Un effort important pour aider à la construction d'un projet ambitieux autour de Jalen Brunson.

Jalen Brunson découvre l’arrivée de Josh Hart à New York en direct : les potes de Nova se retrouvent