Il y a deux joueurs NBA dans le top 10 des athlètes les mieux payés

Chaque année, Forbes fait son classement des athlètes les mieux rémunérés, en conjuguant salaire offert par leur équipe ou leur fédération sportive, et les revenus des sponsors et des publicités. Pour 2021, on retrouve deux stars NBA dans le top 10 et une seule d'entre elles dans le top 5.

LeBron James est justement 5e, avec 96.5 millions de dollars cumulés (31.5 millions de dollars de salaire, 65 millions pour l'extra-sportif). C'est plutôt une belle performance à 36 ans, mais on peut voir qu'il y a un petit monde d'écart sur le plan du business par rapport à d'autres disciplines.

Les 10 joueurs NBA qui gagnent le plus d'argent en 2020

Le n°1 vous surprendra peut-être : il s'agit de Conor McGregor, qui a touché 180 millions de dollars, avec seulement 22 millions pour ses combats et 158 millions de revenus extérieurs ! Derrière, on retrouve Lionel Messi, la star du Barça (130 millions, dont 97 de salaire), son rival Cristiano Ronaldo (120 millions, dont 70 de salaire) et la star NFL Dak Prescott (97.5 millions de salaire, 107.5 millions en tout).

L'autre star NBA dont on vous parlait passe elle aussi à peine le cut. Kevin Durant est 10e avec 31 millions de salaire et 44 millions de revenus extérieurs. L'ailier des Brooklyn Nets est devancé par Neymar (6e), Roger Federer (7e), Lewis Hamilton (8e) et Tom Brady (9e).

Mais qui sont ces gens qui misent leur fortune sur les Hawks champions NBA ?