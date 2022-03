JR Smith allume les joueurs NBA en ciblant leur mentalité

JR Smith s’est retiré des parquets mais il n’a pas cessé d’être actif. L’ancien champion NBA s’est inscrit à la fac dans le but d’obtenir un diplôme – lui qui avait rejoint le monde pro directement à sa sortie du lycée – et de jouer au golf en NCAA. Il mène aussi un autre combat, plus profond, visant à faire évoluer les mentalités de ses camarades athlètes.

« On se préoccupe tellement de nous-mêmes, on se soucie que de ce qui nous appartient. On n’aide pas ceux qui nous ressemblent. Au final, on préfère claquer 60 000 dollars en une soirée dans un club de strip tease que de nourrir 2500 personnes dans le ghetto. J’aurais pu nourrir dix fois toute ma communauté rien qu’avec l’argent que j’ai gâché dans mes amendes quand j’arrivais en retard pour prendre le bus. On a l’argent mais on n’a pas la mentalité », confie JR Smith.

Sa déclaration est intéressante, même si le vétéran se base surtout sur l’aspect communautaire – il distingue mentalité « afro » et « euro – mais comment lui en vouloir quand tout le système américain (et mondial ?) se rapporte finalement toujours à la couleur de peau d’une manière ou d’une autre. En tout cas, son approche ouvrira peut-être les yeux de certains joueurs NBA.