La NBA connait une période compliquée. Avec la recrudescence des cas positifs au Covid-19, de nombreux joueurs se trouvent en protocole. Avec cette situation, les franchises s'adaptent en recrutant des joueurs sur 10 jours. Dont certains vétérans comme Joe Johnson, Isaiah Thomas et Ersan Ilyasova. Et bientôt JR Smith ?

Pour l'instant, l'arrière n'a pas reçu la moindre proposition. Mais de son côté, à 36 ans, il se verrait bien profiter d'une opportunité pour se relancer. Ainsi, sur le réseau social Twitter, l'ancien joueur des Cleveland Cavaliers a fait passer un message.

"Donc, puisqu'on donne juste 10 jours pour voir qui veut jouer. Je me sens toujours prêt et je veux jouer au basket. Mon numéro de téléphone n'a pas changé", a assuré JR Smith.

Reste à connaître la véritable forme physique du natif du New Jersey. Pour rappel, Smith n'a plus joué en NBA depuis la saison 2019-2020. Et à cette époque, son rendement n'avait pas été incroyable avec seulement 6 matches disputés sous les couleurs des Los Angeles Lakers.

Cependant, pour compléter un effectif et apporter sa bonne humeur, JR Smith peut incarner une option. Après tout, les équipes se retrouvent obligées d'étudier tous les profils. Et l'ex-champion NBA a probablement sa chance.

