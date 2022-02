Jrue Holiday, Killian Hayes : Les 5 performances marquantes de la nuit en NBA

Jrue Holiday (Milwaukee Bucks)

Mesdames et messieurs, le plus grand snobé pour le prochain All-Star Game n’est ni LaMelo Ball, ni Jarrett Allen et ni même Dejounte Murray (et puis quoi encore) mais bien Jrue Holiday. Le meneur des Bucks réalise sa meilleure saison depuis des lustres, notamment en attaque.

Nouvelle illustration dimanche avec ses 27 points, 5 rebonds, 13 passes et 2 interceptions compilés contre les Clippers. Un double-double de costaud en se montrant très efficace aux tirs (11 sur 16). Ce n’est pas une performance isolée. Holiday culmine à plus de 18 points, 50% aux tirs, 39% à trois-points et 6,6 passes cette saison. Khris Middleton devrait laisser la place à son coéquipier.

Killian Hayes (Detroit Pistons)

Le jeune meneur des Pistons a perdu sa place de titulaire depuis son retour de blessure. Mais ça ne l’empêche pas d’avoir du temps de jeu et de saisir les opportunités qui lui sont données pour s’illustrer. Killian Hayes a joué 24 minutes dimanche soir par exemple. Et il en a profité pour atteindre la barre des 10 points pour la deuxième fois d’affilée.

Auteur de 11 points et 5 passes décisives contre les Celtics, l’ancien choletais a cette fois-ci compilé 10 points et 8 caviars. En convertissant notamment 5 de ses 7 tentatives. Bon, ça n’a évidemment pas suffi pour mener Detroit à la victoire. La franchise du Michigan s’est inclinée contre Minnesota. Mais Hayes doit continuer à marquer des points pour établir et cimenter sa place dans la rotation… ainsi que dans le projet de la franchise.

Cedi Osman (Cleveland Cavaliers)

Un temps pressenti pour s’imposer comme le poste trois du futur à Cleveland, surtout après le départ de LeBron James, Cedi Osman n’est finalement même pas titulaire aux Cavaliers. Parce que trop irrégulier. En revanche, c’est un potentiel facteur X pour la franchise de l’Ohio. Il peut parfois faire gagner des matches en prenant feu en attaque.

Les Cavs se dirigeaient vers une défaite après avoir compté 20 points de retard sur les Pacers dimanche soir. Mais Osman et son compagnon du banc Kevin Love ont renversé la rencontre. Le Turc a fini avec 22 points et 5 passes décisives tandis que l’ancien All-Star compilait 19 points, 7 rebonds et 5 passes. Ils ont surtout marqué les 19 premiers points de leur équipe dans le quatrième quart-temps pour mener Cleveland à la victoire. Avec cette action lumineuse pour résumer leur connexion.

Norman Powell (Los Angeles Clippers)

Des débuts plutôt réussis pour Norman Powell avec sa nouvelle équipe. Fraîchement arrivé aux Clippers, l’ailier a claqué 28 points à 9 sur 16 aux tirs, dont 4 sur 8 derrière l’arc. L’autre recrue, Robert Covington, a terminé avec 13 points en 23 minutes. Une première encourageante même si Los Angeles a perdu contre Milwaukee.

Tobias Harris (Philadelphia Sixers)

Sa performance va passer inaperçue parce que Joel Embiid a mis 40 points et DeMar DeRozan 45 mais Tobias Harris a été précieux pour les Sixers (une fois de plus) hier soir. L’ailier a inscrit 23 points à 10 sur 15 aux tirs en s’illustrant dans les moments importants. Il a aussi ajouté 8 rebonds et 5 passes. Une prestation à prendre en compte alors que son nom circule avec insistance dans les rumeurs de transfert.

