Julian Reese, le frère de » et la belle histoire des Wizards

Compiler 18 points et 20 rebonds dans un match NBA, ça n’est pas donné à tout le monde. Dans la défaite des Washington Wizards face au Utah Jazz la nuit dernière, la ligne de stats de Julian Reese n’a pas suffi à changer l’issue du match. Mais elle a clairement attiré les regards et rappelé que le garçon, promu de G-League il y a quelques jours, n’est pas un simple produit de storytelling familial.

Dans les tribunes depuis son arrivée dans l’équipe, un visage bien connu suit d’ailleurs attentivement les rencontres des Wizards : celui d’Angel Reese, la sœur de “Juju”, comme elle le surnomme. La star du Chicago Sky est aujourd’hui l’une des meilleures rebondeuses du basket mondial et a multiplié les performances historiques en WNBA depuis sa Draft, le tout avec un caractère bien trempé et une aura médiatique impressionnante.

Mais derrière l’assurance publique de la superstar se cache aussi une grande sœur très fière du parcours de son cadet. Quand Washington lui a offert sa première vraie opportunité en NBA avec un contrat two-way, Angel Reese a reconnu avoir été submergée par l’émotion. « J’étais tellement émue quand j’ai appris la nouvelle, je pleurais comme si j’avais gagné à la loterie », a-t-elle raconté. « Je suis tellement heureuse pour lui. Son parcours n’a jamais été facile et il est toujours resté sur sa route. »

Le chemin de Julian Reese jusqu’à la NBA n’a effectivement rien eu d’évident. Né à Baltimore, comme sa sœur, passé par les Maryland Terrapins en NCAA — là où Angel avait également commencé avant de rejoindre LSU pour y être championne — l’intérieur de 2,06 m n’a pas été drafté. Il a dû accepter le parcours le plus difficile : Summer League, G-League, contrats précaires et opportunités rares de grimper à l’échelon supérieur.

Pendant que sa sœur devenait une star médiatique et sportive, lui continuait à travailler dans l’ombre, cherchant simplement une chance de prouver sa valeur. Cette chance, Washington la lui a finalement donnée récemment.

Depuis trois matches, Julian Reese déploie ce qui a toujours fait sa force : activité au rebond, présence physique et sens du sacrifice. Autant de qualités qui correspondent parfaitement au profil d’intérieur besogneux dont une équipe NBA peut avoir besoin. Pas forcément dans l’immédiat, évidemment, puisque les Wizards sont davantage engagés dans une course au tanking. Mais ce qu’il montre pourrait bien compter dans la construction du groupe pour les années à venir.

Dans les tribunes, Angel Reese savoure déjà le moment. Lors d’un match récent, les caméras l’ont même montrée émue en voyant son « petit frère » réaliser son rêve de jouer en NBA, avant de publier un message simple mais révélateur sur les réseaux sociaux : « Forever us. »

En tout cas, si le rebond est parfois considéré comme une science, chez les Reese, il semble surtout être une tradition familiale.