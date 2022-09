Les fans des New York Knicks n’ont pas vraiment eu un été facile. Et si Julius Randle leur redonnait un (tout) petit peu le sourire ?

Comme chaque année depuis que la terre est terre, les New York Knicks attendaient cette intersaison avec impatience. Quelques gros joueurs pouvaient être dispos. Certaines grosses stars voulaient quitter leur équipe. Forcément, les supporteurs attendaient le move qui allait enfin changer la destinée de leur équipe de cœur.

S’ils ont très vite compris qu’ils n’auraient pas Kevin Durant, ils ont entrevu un début d’éclaircie avec l’acquisition de Jalen Brunson. Si l’ancien de Villanova et des Mavericks n’est pas une recrue suffisante pour espérer jouer le très haut de tableau, c’était un bon début. Sauf que le début avait une bonne vieille tronche de fin, en fait.

Jalen Brunson, c’est cool, mais ça ne va pas sauver les Knicks

L’annonce du deal envoyant Donovan Mitchell aux Cleveland Cavaliers a brutalement brisé les rêves d’une grosse saison 2022-23. A moins que la lumière ne vienne à nouveau de Julius Randle. Il y a deux ans, il avait réalisé une superbe saison qui avait permis aux New York Knicks de finir 4ème de la conférence Est, avant de salement chuter face aux Hawks en playoffs. Le joueur tournait alors à 24,1 pts et 10,2 rbds.

Malheureusement, l’an passé il a marqué le par (20,1 et 9,9 tout de même) et NY avait terminé 11ème à l’Est.

Il semblerait qu’il veuille revenir au plus haut niveau et qu’il bosse dur. C’est en tout cas ce qu’il a montré sur les réseaux. Alors bien sûr, on met beaucoup de pincettes, de guillemets et de conditionnel. On sait ce que valent ces vidéos chaque été. 25 secondes bien montées peuvent faire passer n’importe qui pour un bosseur quand bien même il n’aurait fait qu’une seule séance pendant l’été.

Mais le fait est que Julius Randle apparaît dessiné, tracé et avec un taux de masse grasse très bas.

On ne dit pas qu’il est dans une forme exceptionnelle juste en voyant cette vidéo. Mais pour arborer ce physique, des efforts ont forcément été fait. Espérons que ce sera suffisant pour faire vivre une saison digne de ce nom à une base de fans qui désespèrent de voir sa team enfin décoller.

