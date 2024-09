Julius Randle, un avenir au poste 5 chez les Knicks ?

Confronté au départ d'Isaiah Hartenstein, l'entraîneur des New York Knicks Tom Thibodeau pense à utiliser Julius Randle au poste 5.

Lors de cette intersaison, les New York Knicks ont réalisé un gros coup avec l'arrivée de Mikal Bridges. Mais cet été, la franchise new-yorkaise a perdu Isaiah Hartenstein à l'intérieur. Avec une nouvelle opportunité à venir pour Julius Randle ?

Sans le pivot, parti à l'Oklahoma City Thunder, le coach de NY Tom Thibodeau va devoir s'adapter. Et sur ce poste 5, l'ex-joueur des Los Angeles Lakers représente, selon lui, une option viable. Pas forcément sur la durée, mais sur certaines séquences.

"Je pense que Julius s'est toujours adapté aux défis auxquels il a été confronté chaque année. Les gens oublient le niveau auquel il a joué. Il y a quatre ans, il a fait une saison monstrueuse et nous n'avions pas, autour de lui, la qualité aux tirs que nous avons désormais, donc le terrain va être plus ouvert.

Il a connu beaucoup de succès et a largement contribué à nos victoires sur les quatre dernières années. Plus vous avez de bons joueurs, plus vous devez faire de sacrifices. Pas seulement pour Julius, mais pour tout le monde.

Le poste 5 ? Nous allons étudier différentes possibilités, parce que nous sommes polyvalents - nous pourrions voir Julius plus souvent au poste de 5 par exemple. Je ne veux pas le faire pendant de longues périodes, cela ferait des dégâts, mais s'il le fait pendant 10 ou 15 minutes, je pense qu'il peut le faire correctement.

Il créerait également beaucoup d'avantages offensifs", a estimé Thibodeau pour le site de la NBA.

Bien évidemment, tout va dépendre des situations. Mais effectivement, sur certaines séquences, Julius Randle peut avoir les armes pour dépanner à ce poste. Puis dans sa "contract year", il aura probablement envie de prouver sa valeur. Peu importe sa position sur le terrain.

Julius Randle, une saison dans l’inconnu pour son contrat