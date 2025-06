Le parcours en Playoffs, jusqu’en finale de la Conférence Ouest, a renforcé les convictions des Minnesota Timberwolves. Après Naz Reid, c’est au tour de Julius Randle de prolonger avec les Wolves avant même de tester le marché de la Free Agency cet été.

D’après les informations du journaliste d’ESPN Shams Charania, les deux parties se sont entendues concernant une prolongation à 100 millions de dollars sur 3 ans. A noter que la troisième année de ce deal sera une "player option" pour l’ancien joueur des New York Knicks.

Sur le papier, cette décision ne représente pas une surprise. Après son arrivée l’an dernier dans le cadre du trade de Karl-Anthony Towns, Randle a réussi à trouver sa place chez les Wolves. Malgré une série mitigée face à l’Oklahoma City Thunder (1-4), il a bouclé une campagne de Playoffs satisfaisante.

Le message semble clair auprès de la direction de Minnesota : on croit en ce groupe et on sort donc le chéquier pour retenir des éléments importants, comme Naz Reid et Julius Randle. Par contre, ce choix risque aussi d’avoir une conséquence : le départ de Nickeil Alexander Walker.

Agent libre cet été, le Canadien sera très certainement trop difficile à conserver vu la concurrence sur ce dossier. Mais Minnesota a tranché et a pris une direction claire avant même l’ouverture de la FA.

