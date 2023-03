March Madness : le brillant stratagème de Kansas State

Dans l’encyclopédie de la balle orange, il faudra songer à mettre une photo de Jerome Tang et Markquis Nowell à la page « QI Basket ». Ce jeudi, le coach et le meneur de Kansas State ont monté un stratagème aussi improbable que fantastique pour arracher la victoire à Michigan State. Une action digne de la March Madness.

Il ne restait plus qu’une minute à jouer dans les prolongations, à 92 partout, lorsque les Wildcats sont repartis depuis leur camp. Mais dans de cette possession décisive, Nowell a surpris tous les spectateurs en ralentissant, balle en main, pour se tourner vers son entraîneur. Apparemment en conflit, Tang et lui semblaient en désaccord sur le système à mettre en place pour cette action.

Les Spartans, logiquement interpellés par cette scène irréaliste dans un contexte si inopportun, ont alors baissé leur garde. Et pendant ce temps, il manquait le moment le plus important de la rencontre. Le piège s’est refermé sur eux.

Profitant de la confusion générale, Keyontae Johnson a lancé sa course vers le panier dans le dos de la défense. Ses adversaires, concentrés sur la mise en scène de son coéquipier, ont réagi trop tard. Markquis Nowell, parfaitement préparé à ce dénouement, a ainsi pu lui envoyer un magnifique lobe pour un panier facile. Un véritable coup de poignard dans un moment si intense.

Fake arguing with your coach to distract the defense before throwing a half-look pass for a reverse alley-oop to break a 92-92 tie in the final minute of OT in a Sweet 16 game at MSG might be the coolest shit I’ve ever seen pic.twitter.com/10E8CJEvkW

— Mike Rutherford (@CardChronicle) March 24, 2023