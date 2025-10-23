Karl-Anthony Towns a joué malgré une blessure sérieuse

KAT révèle une lésion de grade 2 au quadriceps, mais signe 19 points et 12 rebonds dans la victoire des Knicks sur les Cavs.

Karl-Anthony Towns a révélé après la victoire des New York Knicks contre Cleveland (119-111) qu’il souffrait d’une lésion de grade 2 au quadriceps droit, à l’origine de son statut fluctuant avant l’entre-deux.

Finalement déclaré apte juste avant le match, il a rendu une copie solide : 19 points et 12 rebonds en 31 minutes, dans un duel déjà lourd d’enjeux entre deux prétendants annoncés à l’Est.

Le pivot a assumé avoir pris le risque, sans masquer la douleur. « J’ai été pas mal touché et je n’ai pas vraiment eu l’occasion de m’entraîner ni de jouer les deux derniers matches de présaison, mais je ne voulais pas décevoir les fans. Ce n’est pas facile à gérer, mais on a fait en sorte que ça marche ce soir, » a-t-il expliqué.

Interrogé sur ses sensations, il a enchaîné : « Ça faisait mal, c’est sûr. » Ni l’étendue exacte de la gêne, ni sa disponibilité pour le déplacement à Boston vendredi n’ont été précisées.

New York a plié l’affaire sur un 14-0 dans le quatrième quart-temps, pendant que Donovan Mitchell (31 points) entretenait l’espoir côté Cavs. Empêtré dans des fautes rapides, Towns a tout de même pesé à l’intérieur et limité ses velléités au large (4 tirs à trois points tentés), dans une équipe privée de Mitchell Robinson et Josh Hart.

« Cette équipe des Knicks est profonde. »

Pour sa première sur le banc de New York au Madison Square Garden, Mike Brown a étendu sa rotation à 11 joueurs et savouré la profondeur de son groupe.

« Cette équipe est profonde. Je donne beaucoup de crédit à Leon Rose et à son staff. À moi de trouver les meilleures combinaisons. J’ai aussi une grosse marge de progression, » a lancé le coach. Avant d’ajouter : « Nos attentes sont extrêmement élevées. Qu’on gagne ou qu’on perde, cela reste un match. On est loin de ce dont on est capables, et c’est ce qui est excitant. »

Au-delà du scénario d’ouverture, ce match valide surtout l’état d’esprit de Towns après une intersaison marquée par des pépins soignés en coulisses. En jouant malgré une lésion de grade 2, il a envoyé un signal de disponibilité et d’engagement à un public qui l’attendait au tournant.

La suite dépendra de la gestion médicale et du calendrier, mais le MSG a déjà eu son premier aperçu d’un KAT déterminé à tenir le rang.

