Aux yeux de Karl-Anthony Towns, LeBron James est « le joueur le plus talentueux » de tous les temps. Interrogé sur la question du GOAT par Shannon Sharpe dans son podcast « Club Shay Shay », le nouveau joueur des Knicks s’est exprimé avec beaucoup d’admiration pour James.

« Je ne peux pas parler de tout, seulement de ce que je vois de mes propres yeux, mais LeBron James est vraiment à part. C’est quelqu’un de spécial. Je suis dans la ligue depuis 10 ans, donc j’ai vu LeBron à différents stades de sa carrière. Pour moi, en termes de talent pur, c’est le meilleur joueur de tous les temps », a affirmé Towns.

« Le débat reste ouvert concernant le palmarès et les titres. Mais quand on parle de talent pur et de capacités physiques, LeBron a tout pour être considéré comme le meilleur joueur de basket. Il est ambidextre, il a développé un excellent tir à trois points, a défendu à un haut niveau pendant des années, et ses qualités athlétiques… Sans oublier sa compétitivité. Regardez comment il a excellé malgré la pression et les critiques. LeBron est tout simplement le joueur le plus talentueux que nous ayons jamais vu. »

Ce choix n’a rien de surprenant. S’il préfère parler d’un joueur qu’il a vu évoluer, il est logique que Karl-Anthony Towns opte pour LeBron James — qu’il a affronté à de nombreuses reprises — plutôt que Michael Jordan ou Kareem Abdul-Jabbar. D’autant plus que le pivot a grandi dans l’ère LeBron et a pu suivre toute sa carrière en direct.

Karl-Anthony Towns a fait ses débuts en présaison avec les Knicks