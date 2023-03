Karl-Anthony Towns va revenir « dans les prochaines semaines »

Karl-Anthony Towns n’a pas plus été aperçu sur un terrain de basket depuis le 28 novembre dernier. Il s’est blessé au mollet assez sévèrement et il a manqué 49 matches consécutifs depuis. Au point où en viendrait presque à oublier son existence. Mais les Minnesota Timberwolves ne désespèrent pas. Ils comptent absolument sur leur superstar pour la fin de saison à venir et éventuellement le play-in et les playoffs.

Selon ESPN, l’intérieur All-Star devrait revenir « dans les prochaines semaines. » Mais du coup, dans combien de temps ? Une semaine ? Deux ? La saison régulière prend fin dans trois semaines et demie. KAT pourrait donc rejouer quelques matches avant le play-in. Le timing sera tout juste mais il aura un peu de temps pour se mettre à peine dans le rythme avant d’attaquer tout de suite les rencontres les plus importantes de l’année.

Il est normal que les Wolves tiennent à jouer au complet. Karl-Anthony Towns reste une star qui rapporte grosso modo 25 points et 10 rebonds chaque soir. Mais l’équipe a appris à jouer sans lui et avec Rudy Gobert pendant de nombreux mois. Minnesota occupe la septième place de la Conférence Ouest. Son retour serait synonyme d’une nouvelle période d’adaptation pour une formule assez compliquée qui demande du temps pour se développer.

Karl-Anthony Towns reviendra-t-il cette saison ?