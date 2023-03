Karl-Anthony Towns reviendra-t-il cette saison ?

Dans la dernière ligne droite de sa rééducation, Karl-Anthony Towns serait sur la bonne voie, mais il ne reste plus que 15 matches aux Wolves cette saison.

Karl-Anthony Towns voit enfin la lumière au bout du tunnel. Après plus de trois mois d’absence suite à une blessure au mollet, le pivot des Wolves est entré dans les "dernières phases" de sa rééducation. Aucune date de retour n’est cependant fixée, d’après Chris Hine du Star Tribune, un signe inquiétant à 15 matches de la fin de la saison régulière.

Les fans de Minnesota ont dû retenir leur souffle lorsque la star est sortie du terrain, le 28 novembre, face aux Wizards. Si la franchise avait annoncé une "absence pour une durée indéterminée", la période de 4 à 6 semaines évoquée par les insiders se voulait rassurante. Trois mois plus tard, les éléments de langage sont toujours les mêmes, le flou persiste.

On ne sait plus vraiment si les dernières nouvelles sont réellement réconfortantes. Towns a repris l’entraînement, un progrès encourageant. D’un autre côté, il n’y a encore aucune échéance pour son retour, c’est la partie déconcertante.

"Il a maintenant repris le basket, ce qui est une bonne chose. Mais il n’y a toujours pas de date précise (pour son retour), cela dit", a expliqué son coach, Chris Finch, avant la réception des Sixers.

Les Timberwolves n’ont pas l’intention de transférer Karl-Anthony Towns

Il y a un peu plus d’un mois, le président des opérations Tim Connelly affirmait s’attendre à revoir KAT avant la fin de l’exercice. Aujourd’hui, il ne reste plus beaucoup de temps pour que cela se concrétise, mais ce n’est toujours pas hors de propos. Le pivot semble déterminé à resurgir avant la ligne d’arrivée.

"Il y a un véritable sentiment d’urgence pour lui. Je pense que maintenant, il voit le bout (de cette absence), et je pense qu’il est excité par cela", a assuré Finch.

La blessure de Karl-Anthony Towns sous-évaluée par les Wolves

La blessure de Karl-Anthony Towns, que l’on croyait d’abord superficielle, est en réalité beaucoup plus sérieuse que prévu. Le joueur a lui-même pris la parole sur sa chaîne Twitch pour expliquer sa situation en détail.

"J’aurais aimé que ce soit quatre à six semaines. Je savais que ce ne serait pas être le cas. L’équipe a essayé de dire quatre à six semaines, mais il n’y avait pas moyen avec la blessure que j’aie subi. C’est une blessure très importante. Je ne sais pas s’ils essayaient de donner de faux espoirs aux fans", a-t-il regretté.

À ce stade, on pourrait même se demander si tout cela en vaut la peine. L’intérieur des Wolves avait du mal à trouver l’alchimie avec Rudy Gobert au début de la saison et la franchise affiche un meilleur bilan en son absence (24-22 contre 10-11 en sa présence). Il ne restera que très peu de temps aux tours jumelles pour s’habituer l’une à l’autre avant le playin et potentiellement les playoffs.

Bien qu'en dessous de ses standards, ses moyennes de 20,8 points, 8,2 rebonds et 5,3 passes décisives représenteraient un apport conséquent. Mais les chiffres ne font pas tout. Des problèmes de cohésion pourraient coûter cher à Minnesota sur les matches couperets, peut-être même plus qu’une star manquante.

CQFR : Kyrie propulse Dallas, les Knicks reviennent sur terre