KAT fait un début de saison historique

La greffe a très bien pris entre Karl-Anthony Towns et les New York Knicks. On ne sait pas encore si KAT sera le joueur capable de faire passer un cap à la franchise en playoffs, mais son niveau de jeu en saison régulière est impressionnant. Et on peut même aller jusqu'à dire que son démarrage avec l'équipe dont il rêvait plus jeune est canon.

Après 35 matches joués sur une saison, seuls trois autres intérieurs ont déjà tourné à au moins 25 points et 14 rebonds de moyenne : Shaquille O'Neal, Moses Malone et Kareem Abdul-Jabbar. Depuis le début de la saison, Karl-Anthony Towns tourne à 25.3 points et 14 rebonds pile poil, avec un rôle important dans la troisième place des Knicks dans la Conférence Est.

Pour ne rien gâcher, l'ancien joueur des Minnesota Timberwolves shoote à 45% à 3 points, afin de rendre plausible son statut auto-proclamé de meilleur big man shooteur de l'histoire. La défense est une autre histoire, mais KAT a probablement verrouillé assez sereinement sa sélection pour le prochain All-Star Game et calmé une partie des sceptiques (🖐️).