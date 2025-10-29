KAT n’aime pas le jeu physique, d’après le KAT stopper… Kyle Kuzma

Après la victoire des Bucks contre les Knicks, Kyle Kuzma n’a pas caché qu’il avait pris beaucoup de plaisir à gêner Karl-Anthony Towns. Le pivot new-yorkais, limité à seulement 8 points, a paru maladroit et frustré, au point de s’excuser après le match. Kuzma, qui a souvent été au duel avec l'ancien joueur des Wolves, explique clairement pourquoi il est responsable de cette prestations décevante :

« J’ai assez d’expérience dans la ligue et j’ai joué contre Towns suffisamment pour comprendre ce qu’il veut faire… Souvent, les gars qui sont physiques n’aiment pas qu’on le soit en retour… ça l’a probablement un peu frustré. »

Un vrai impact ou une méforme passagère ?

En résumé, Kuzma a lu le jeu de KAT comme un livre ouvert. Il a su anticiper ses mouvements, répondre à sa puissance par de la puissance, et mettre le pivot dans une situation inconfortable, où chaque action semblait calculée et freinée. Enfin, c'est son point de vue. Peut-être le Dominicain est-il tout simplement dans une période compliquée, à l'image de ses Knicks poussifs depuis la reprise.

On n'avait pas forcément imaginé Kyle Kuzma comme un joueur capable de limiter l'un des meilleurs intérieurs de la ligue, mais il a en tout cas envie que les gens pensent qu'il peut le faire tout au long de la saison, ce qui serait une très bonne nouvelle pour les Bucks.