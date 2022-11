Kawhi Leonard, enfin de bonnes nouvelles pour son retour

Kawhi Leonard représente un petit mystère sur ce début de saison. Présent lors de deux matches, l'ailier des Los Angeles Clippers a ressenti une gêne au niveau de son genou. Forcément une source d'inquiétude pour les Californiens après la longue absence de la superstar.

Absent depuis le 24 octobre dernier, l'ex-joueur des San Antonio Spurs a raté les 9 derniers matches de son équipe. Et si come-back ne semble pas imminent, Leonard se trouve sur la bonne voie. En effet, le natif de Los Angeles a rejoué à 5 contre 5.

Une bonne étape pour l'entraîneur des Clippers Tyronn Lue.

"Il a joué à 5 contre 5 avec certains de nos gars, des joueurs et des entraîneurs. C'est la première fois qu'il a pu se trouver sur le terrain et jouer à 5 contre 5, et il était plutôt bon. Il a encore du chemin à parcourir. Mais il s'agit du premier signe positif pour son retour sur le parquet.

Son retour ? Pas demain. Il va falloir quelques tests supplémentaires à l'entraînement pour lui permettre de revenir. Ensuite, il faudra le réévaluer pour voir comment il se sent après être allé à l'infirmerie et voir si nous avons coché toutes les cases", a temporisé le coach californien face à la presse.