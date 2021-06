« Le mec le plus méchant sur terre » : Les Clippers savent qui ils doivent remercier pour leur succès

Les performances de Luka Doncic, aussi exceptionnelles soient-elles, ne doivent pas faire oublier la prestation globale de Kawhi Leonard sur le Game 7 décisif mais aussi sur toute la série. La superstar des Los Angeles Clippers a assumé ses responsabilités dans les moments clés des rencontres et porté son équipe vers un superbe succès décroché au talent et au mental. Une très belle ligne de plus sur le CV du bonhomme, déjà double champion NBA.

🗣 “Baddest man on the planet" Reggie Jackson hyped up Kawhi after winning Game 7 pic.twitter.com/d01NRUbxSy — Bleacher Report (@BleacherReport) June 6, 2021

« C’est le mec le plus méchant sur terre », criait Reggie Jackson au moment où son coéquipier répondait aux questions de Rachel Nichols après la partie. « Le mec le plus méchant sur terre. »

Kawhi Leonard a notamment été à l’origine de 18 points consécutifs des Clippers dans le quatrième quart temps. D’abord 6 points de suite puis 4 passes décisives pour des paniers à trois-points de ses camarades. Il a terminé avec 28 points, 10 sur 15 aux tirs, 10 rebonds, 9 passes décisives, 4 interceptions et 1 block. Sur l’ensemble de la série, il pointe à 32,1 points, 61% aux tirs, 42% à trois-points, 7,9 rebonds et 4,6 passes avec deux matches à plus de 40 unités dont 45 dans le Game 6 pour assurer la survie de son équipe. Une masterclasse.

Kawhi Leonard, une image pour illustrer son niveau de jeu exceptionnel