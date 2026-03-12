Après une nouvelle démonstration signée Kawhi Leonard face à Minnesota, la question de sa place dans la hiérarchie NBA refait surface avec insistance. Pas seulement parce que l’ailier des Clippers a compilé 45 points, 5 rebonds et 5 passes dans la victoire de Los Angeles contre les Timberwolves, mais surtout parce qu’il dégage à nouveau cette impression familière, presque intimidante, de maîtrise totale. Dans le CQFR de BasketSession, nos journalistes se sont justement arrêtés sur ce cas Kawhi, entre fascination et prudence : que vaut vraiment le numéro 2 des Clippers dans la hiérarchie NBA actuelle, si l’on met de côté le spectre des blessures ?

Quand Kawhi impose sa loi, peu de joueurs peuvent suivre

Sur ce match contre Minnesota, Kawhi Leonard a été d’une efficacité presque absurde : 15 sur 20 au tir, 6 sur 9 à 3-points, 9 sur 10 aux lancers francs. Une partition clinique, dans la droite ligne de ce qu’il produit cette saison lorsqu’il est physiquement disponible et agressif.

Le plus frappant, au-delà des chiffres bruts, c’est la sensation visuelle qu’il laisse. Tout semble simple, propre, contrôlé. Shaï le résume très bien : « C’est vraiment une performance impressionnante, comme il en a fait beaucoup cette saison, avec des cartons au scoring et cette sensation qu’il est vraiment peut-être le joueur le plus efficace quand il décide de l’être. »

C’est sans doute là que se niche le cœur du débat. Kawhi Leonard n’est pas simplement en train de compiler des points. Il redonne à voir ce joueur capable de faire basculer un match par son seul degré de contrôle, sans surjouer, sans monopoliser le ballon, sans effets inutiles. Il punit, il choisit, il exécute.

Un cas à part dans la hiérarchie NBA

Dans le CQFR, la discussion glisse logiquement vers une question de classement. Où placer Kawhi Leonard parmi les meilleurs joueurs de la ligue ? Et la réponse, même prudente, est déjà révélatrice.

« Il y a peut-être quatre, cinq joueurs maximum devant lui », avance Shaï. « Allez, il est top 6 », si on prend un classement théorique, dans lequel on enlève un critère important : les blessures. Puis vient l’idée essentielle : dès qu’on sort de la seule addition des stats et qu’on regarde l’impact global, le dossier devient très sérieux.

Parce que Kawhi n’est pas seulement un scoreur. C’est aussi un joueur qui s’est « remis à défendre », comme le souligne très justement Antoine. Et c’est peut-être ce point qui change tout dans la discussion. Quand il défend, est-il si éloigné d’un Luka ? Car un Kawhi Leonard engagé des deux côtés du terrain, capable de scorer avec cette adresse tout en retrouvant de la dissuasion, de la lecture et de la dureté défensive, redevient automatiquement un monstre de complétude.

Le problème, évidemment, c’est que ce type de hiérarchie se heurte toujours à la même réserve : peut-on vraiment faire abstraction des blessures ? Théoriquement non. Mais sur le moment présent, oui, la question mérite d’être posée sans ironie.

Le retour du Kawhi total change le plafond des Clippers

Cette résurgence de Kawhi Leonard ne raconte pas seulement quelque chose sur lui. Elle raconte aussi quelque chose sur les Clippers. La franchise californienne vient de passer dans le positif, et ce n’est pas un hasard si cela coïncide avec la montée en puissance de son leader.

Nos journalistes le rappellent bien : le bilan global de Los Angeles n’a rien d’historique, mais il faut le replacer dans son contexte. Les Clippers ont longtemps navigué dans les bas-fonds avant de redresser la barre. Avec un Kawhi à ce niveau, l’équipe change instantanément de dimension. Elle devient plus crédible, plus dangereuse, plus difficile à lire.

Et même si l’échantillon reste fragile, la question du plafond redevient passionnante. Parce qu’un Kawhi Leonard comme celui-là modifie la perception de toute la conférence Ouest. Il n’a peut-être plus l’aura quotidienne d’un candidat MVP omniprésent. Mais quand il est là, quand il est bien, il rappelle que peu de joueurs dans la ligue maîtrisent autant de choses à un niveau aussi élevé.

Le vrai débat n’est peut-être même plus statistique

Le plus intéressant dans cette séquence, c’est peut-être que le débat ne repose pas seulement sur les chiffres de la saison, pourtant excellents. Il repose sur cette impression persistante qu’aucun défenseur ne semble vraiment avoir de solution quand Kawhi joue à son meilleur niveau.

Alors on peut discuter de savoir s’il est cinquième, sixième ou huitième. On peut débattre pendant des heures de son rang exact derrière les têtes d’affiche plus régulières ou plus disponibles. Mais au fond, la vraie réponse est peut-être ailleurs : lorsqu’il est en bonne santé, Kawhi Leonard appartient toujours à ce cercle ultra-restreint de joueurs qui peuvent dominer n’importe quel match, contre n’importe qui, sans que cela paraisse exceptionnel pour lui.

Et c’est bien ce qui rend le personnage aussi fascinant, et aussi frustrant. Car rien n’est acquis, avec sa propension à se blesser. Donc, comme le préconise Shaï, il faut probablement « profiter du moment ». Parce qu’un Kawhi Leonard de ce calibre reste une anomalie dans le paysage NBA actuel : moins spectaculaire dans l’expression, peut-être, mais toujours terriblement écrasant dans l’efficacité.

Un cyborg… qui redevient humain

Dans le CQFR, on s’est arrêté aussi sur un détail plus léger, mais révélateur : la réaction de Kawhi Leonard en fin de match, lorsqu’un début d’embrouille éclate et qu’il semble presque amusé par la scène. « C’est toujours marrant quand il montre des expressions de type humain », glisse Shaï.

La formule fait sourire, mais elle dit quelque chose. Kawhi Leonard garde cette aura mécanique, froide, presque robotique sur le terrain. Pourtant, quand il joue comme ça, il redevient surtout ce qu’il a toujours été à son sommet : un basketteur à part, un joueur que personne n’a vraiment envie de croiser sur une série, et dont le niveau réel reste infiniment plus élevé que ne le laissent penser les cycles de blessures ou les doutes accumulés autour de lui.

Alors, Kawhi Leonard est-il un Top 5 player ? La réponse exacte dépendra toujours du poids que chacun accorde à la santé, à la continuité, à la disponibilité. Mais une chose semble claire aujourd’hui : quand il joue à ce niveau, la question n’a rien d’exagéré. Elle est même parfaitement légitime.

