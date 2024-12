Kawhi Leonard, un retour dans les deux prochaines semaines ?

Depuis le début de la saison, les Los Angeles Clippers opèrent sans Kawhi Leonard. A l'infirmerie pour une inflammation du genou droit, l'ailier de 33 ans avait été annoncé "absent jusqu'à nouvel ordre". Sans lui, les Californiens ont réussi à se maintenir à un bon niveau (14-11).

Et comme pressenti, les nouvelles sont bonnes concernant l'ex-joueur des San Antonio Spurs. De retour à l'entraînement, Leonard pourrait réaliser son grand retour en NBA dans les deux prochaines semaines, selon les informations du média ESPN.

"Il a répété les schémas offensifs, a réalisé du travail défensif, et sans contact. Mais il a fait quasiment tout le reste. C'est un très bon signe de le voir bouger, bien bouger. Je pense que le plus important pour lui, c'est d'avoir confiance en lui.

Je pense que la chose la plus importante pour lui est d'avoir confiance en lui, de ne pas ressentir la douleur et de continuer à progresser. C'était donc bien de le voir sur le terrain et cela nous a donné un peu d'énergie. Juste pour nos gars, de le voir sur le terrain, cela nous a vraiment donné de l'énergie", a confié son coach Tyronn Lue.

Sur ce dossier, le staff médical des Clippers ne prendra bien évidemment aucun risque. Il n'existe aucun urgence et le plan reste de le relancer à 100%. Mais petit à petit, Kawhi Leonard commence à franchir les étapes. Et il y a toujours une curiosité pour voir à quel niveau il peut réussir à revenir...

