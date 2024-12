Les blessures et la frustration font « presque pleurer » Kawhi Leonard

Kawhi Leonard n'a toujours pas disputé le moindre match cette saison avec les Los Angeles Clippers. Les fans ne comptent plus vraiment sur lui pour le moment, mais le double MVP des Finales continue de travailler dans son coin pour tenter de revenir dans les plus brefs délais. Cette situation créé évidemment de la frustration. Tyronn Lue, invité de Stephen A. Smith sur ESPN, a confirmé.

"Le plus frustrant, c'est pour lui. Il veut être sur le terrain et jouer chaque match, mais le timing n'est pas bon à chaque fois. Ce n'est pas comme si les playoffs arrivaient et qu'il ne voulait pas jouer. Je lui parle souvent et il y a eu des jours et des nuits difficiles. Il y a des soirs où il est presque en train de pleurer parce qu'il a l'impression d'avoir laissé tomber l'équipe. Mais tu ne peux rien contre les blessures. C'est un gars qui travaille extrêmement dur pour être sur le terrain et c'est simplement de la malchance. [...]

Je suis triste parce que je vois tout le travail qu'il fournit. Tout le monde le voit. Sauf que quand le moment de jouer est venu, il ne peut pas le faire. On lui dit nous-mêmes de ne pas y aller parce qu'il n'est qu'à 40%. On sait que quand il est en bonne santé, c'est l'un des cinq meilleurs joueurs du monde."

Les Los Angeles Clippers sont pour le moment 6e à l'Ouest avec un début de saison plus réussi qu'attendu.