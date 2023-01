Kawhi Leonard, emploi fictif oublié pour le vrai retour du patron ?

Depuis le début de la saison, le cas Kawhi Leonard suscite de sérieuses interrogations. De retour après sa blessure, l'ailier dispose d'un "emploi du temps" à la carte. Freiné par son corps, il joue quand il veut. Ou plutôt quand il le peut.

Ainsi, il a "seulement" participé à 18 matches des Los Angeles Clippers. Sur 43. Et surtout, l'ex-joueur des San Antonio Spurs a dégagé une impression mitigée. Pas toujours concerné, pas toujours à fond. Quasiment toujours dans la gestion.

Avec, pour ne rien arranger, un grand flou autour de sa situation. Sans vouloir trop en dire, le coach Tyronn Lue a toujours défendu cette gestion interne de son cas. Suffisant pour entretenir un vrai mystère par rapport à l'état de santé réel de Leonard, visiblement incapable d'enchaîner.

Cependant, il y a du mieux. On l'avait déjà ressenti sur la fin de l'année 2022. Du 22 au 31 décembre, Leonard avait été en mesure de participer à 5 matches ! Pour un joueur NBA lambda, il s'agit d'un enchaînement habituel. Mais dans ce cas précis, on peut tout de même souligner un petit événement.

Sans franchement impacter les résultats des Clippers, le natif de Los Angeles avait donc réussi à enchaîner en maintenant un bon niveau de performance. Malheureusement, le début de l'année 2023 avait été marqué par deux nouvelles absences...

Mais il faut s'y habituer : le load management californien ne devrait pas s'arrêter en saison régulière. Par contre, il y a vraiment du mieux dans le visage affiché par Leonard. Pour mettre un terme à une série de 6 défaites consécutives, il a ainsi sorti le grand jeu contre les Dallas Mavericks (113-101) : 33 points, 9 rebonds et 4 passes décisives.

Efficace (9/12 aux tirs), il a en plus répondu présent, en fin de match, dans le money-time pour sceller le succès des siens.

"J’ai trouvé mon rythme, réussi quelques tirs ouverts et fait confiance à mes coéquipiers. Et nous avons été en mesure de finir le boulot", a résumé Kawhi Leonard.

Immédiatement dans le bon rythme avec 11 points dans le premier quart-temps, Leonard a surfé sur cette dynamique pour signer l'un de ses meilleurs matches de la saison. Au niveau des points, il s'agit même de sa meilleure marque.

Kawhi Leonard et Paul George, la mise au point de Tyronn Lue

Bien évidemment, il est difficile de s'emballer à son sujet. Après ce papier, Leonard peut très bien retourner à l'infirmerie pour 6 des 10 prochaines rencontres des Clippers... Pour autant, récemment, la tendance semble positive autour de lui.

Sur ses 5 derniers matches, il a atteint à 4 reprises la barre des 24 points. Un vrai changement par rapport à ses performances depuis le coup d'envoi de cet exercice (ses pires moyennes depuis 2017-2018). Mais même physiquement, la star donne l'impression de connaître une montée en puissance.

Déjà, dans le money-time, il a répondu présent. Visuellement, il paraît capable d'enchaîner. Et d'ailleurs, il n'a jamais autant joué cette saison dans deux rencontres consécutives : 38 (contre les Atlanta Hawks le 9 janvier) et 35 minutes (cette nuit contre les Mavs).

"J’ai trouvé que c’était un bon match pour nous par rapport à la façon dont nous avons rivalisé et combattu pendant 48 minutes. Et bien sûr, Kawhi a contrôle tout le match et a été très efficace avec 33 points en 12 tirs", a ajouté Lue.