Kawhi Leonard se voit un peu trop beau sur son kilométrage

"Je suis sans doute dans le top 5 ou top 10 du nombre de kilomètres parcourus par match sur la saison dernière". Kawhi Leonard est persuadé de pouvoir tenir la route et la distance cette saison, même sans Paul George, parti chercher un pré plus vert du côté de Philadelphie. Jusqu'à sa blessure de fin de saison, il est vrai que Kawhi était excellent et pas si loin de sa meilleure forme. En revanche, il s'est un peu trompé sur sa place dans le classement des marathoniens de la NBA...

En consultant le classement du kilométrage moyen, on peut s'apercevoir que Kawhi Leonard ne pointe qu'au 31e rang sur la saison 2023-2024, avec 2.53 miles (4.07 km), derrière les membres du top 5 que sont Tyrese Maxey (4.68 km), Miles Bridges (4.53 km), De'Aaron Fox (4.39 km), Dejounte Murray (4.31 km) et Mikal Bridges (4.31 km) par exemple.

Être dans le top 50, surtout avec un historique de blessures et de load management, c'est déjà assez remarquable. Mais Kawhi et les Clippers auront besoin de bien d'autres choses encore cette saison, pour rester compétitifs dans la Conférence Ouest.

Le top 10 du kilométrage moyen en NBA la saison dernière (en miles)