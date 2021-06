Kawhi Leonard, du jamais vu en playoffs depuis… Shaquille O’Neal

Avec plus de 30 points et 60% de réussite aux tirs sur le premier tour, Kawhi Leonard fait aussi bien que Shaq il y a 20 ans.

Dès qu’un joueur est cité en même temps que Shaquille O’Neal de l’an 2000, c’est qu’il a accompli quelque chose d’assez extraordinaire. Parce que le pivot des Los Angeles Lakers était absolument INJOUABLE cette saison-là. Et Kawhi Leonard a marché sur ses traces à l’occasion de la série gagnée au premier tour contre les Dallas Mavericks.

En effet, l’ailier superstar des Los Angeles Clippers a bouclé la série avec plus de 30 points de moyenne tout en shootant à plus de 60% aux tirs (mais aussi plus de 40% à trois-points). Une première depuis Shaq ! Sauf que la légende des Lakers tirait à une distance moyenne d’un 1,3 mètre quand le star des Clippers prend ses shoots à plus de 4 mètres. Pas la même histoire.

En fait, ça montre juste le niveau de jeu affolant affiché par Kawhi Leonard en ce moment. Il est probablement le meilleur « 2 way player » encore en course sur ces playoffs. Et ça, ça peut pencher en la faveur des Clippers.

Kawhi Leonard, une image pour illustrer son niveau de jeu exceptionnel