Keegan Murray fera ses débuts en NBA samedi, face aux Clippers

Après seulement deux matches, Paolo Banchero semble déjà promis au titre de Rookie of the Year. Toutefois, un nouveau concurrent fera son entrée dans l’arène samedi. Très attendu du côté de Sacramento, Keegan Murray devrait jouer son premier match en en NBA ce week-end.

En protocole sanitaire depuis une semaine, le 4e choix de la draft 2022 a manqué la première rencontre de la saison, face aux Blazers. Une confrontation perdue à domicile pour les Kings (115-108), malgré un grand De’Aaron Fox. Mike Brown, le nouveau coach de Sacramento, ne voulait pas que son poulain retrouve le terrain sans s’être entraîné auparavant. Voilà désormais chose faite.

Après un entraînement complet, l’ailier est donc prêt à jouer contre des Clippers sans Kawhi Leonard et John Wall, d’après ESPN. Déçu d’avoir manqué la première date, le rookie attend ce rendez-vous avec impatience.

"Nous avons l’une des meilleures fanbases de la NBA. Le simple fait de pouvoir jouer devant eux et de remporter une victoire, c’est mon plus grand objectif, je pense que ce sera vraiment spécial", se projetait Murray, interrogé par les journalistes.

À 22 ans, la pépite d’Iowa est considérée comme l’un des joueurs les plus matures de sa cuvée. Les Kings, qui espèrent renouer avec les playoffs cette année, attendent de lui un impact immédiat. Avec des moyennes de 16 points, 4,5 rebonds et 70% à trois points en présaison, il a prouvé qu’il en était capable.

Cet affrontement contre Los Angeles, parmi les favoris au titre, sera un grand test pour lui. Malade pendant quelques jours, il assure se sentir au meilleur de sa forme.

"J’avais des symptômes (du Covid). Il y a des choses qui m’ont un peu affaibli, mais je suis à 100% maintenant. Je me sens vraiment bien, il m’a juste fallu quelques jours pour franchir l’obstacle", raconte-t-il.

Étiqueté "NBA-ready" depuis sa draft, Keegan Murray figure également parmi les favoris pour le titre de rookie de l’année. Chez les bookmakers, il fait partie du top 3, derrière Paolo Banchero et Jaden Ivey.

Pour cause, l’ailier a beaucoup impressionné pendant la Summer League. MVP de la compétition, il a dominé ses rivaux pendant l’été avec 23,3 points et 7,3 rebonds par match. La confirmation est donc attendue, samedi, face à une concurrence bien plus rude.

