Keegan Murray se console en touchant le pactole

Keegan Murray a signé une prolongation avec les Kings, qui verrouille l'un de leurs joueurs les plus solides, ce qui n'est pas du luxe.

Voilà qui va consoler Keegan Murray, quelques jours après l’annonce de sa blessure au pouce et de son forfait pour les premières batailles de la saison NBA. L’ailier des Sacramento Kings vient en effet de parapher une prolongation de contrat massive de cinq ans et 140 millions de dollars, selon ESPN. Le n°4 de la Draft 2022 est désormais lié à la franchise californienne jusqu’à la saison 2030-2031. Un signe fort de la confiance que Sacramento place en lui comme pièce maîtresse du projet à long terme.

En seulement trois saisons, Murray s’est imposé comme l’un des jeunes ailiers les plus prometteurs de la ligue. Auteur de 13,3 points, 5,6 rebonds et 2,3 tirs à trois points réussis par match depuis son arrivée en NBA, il a aussi marqué l’histoire en devenant le premier rookie à inscrire plus de 200 paniers à trois points sur une saison. Son profil complet de défenseur appliqué, shooteur fiable et joueur d’équipe s’inscrit parfaitement ce que souhaite Doug Christie, le coach californien.

LeBron James : on en sait plus sur sa date de retour

Déjà un pilier de l'équipe

Cette prolongation vient récompenser la régularité et la maturité d’un joueur de 24 ans déjà perçu comme un pilier incontournable de l’effectif. Pour les Kings, elle s’inscrit dans une volonté de stabilité après plusieurs années d’instabilité chronique. Pour Murray, elle représente à la fois la reconnaissance de son travail et un gage de sécurité pour bâtir la suite de sa carrière dans une équipe qui espérera faire mieux que la saison dernière, à savoir passer l'obstacle du play-in tournament.

Sacramento sécurise ainsi un élément clé de son futur, et Keegan Murray, lui, peut aborder sa convalescence avec le sourire.