LeBron James : on en sait plus sur sa date de retour

LeBron James va manquer le début de saison 2025-2026 des Los Angeles Lakers, mais vise un retour à la mi-novembre.

On y voit plus clair autour de LeBron James. La superstar des Los Angeles Lakers vise désormais un retour à la compétition pour la mi-novembre, après avoir été touchée par une sciatique du côté droit. Selon Shams Charania (ESPN), le « King » adopte une approche mesurée dans sa rééducation, préférant prendre le temps de retrouver la pleine capacité physique avant de rejouer. À bientôt 41 ans, la patience et la préparation sont devenues des armes aussi essentielles que son talent.

Les Lakers avaient déjà annoncé la semaine dernière que James serait absent pour au moins trois à quatre semaines. La blessure, survenue fin juillet lors d’un entraînement individuel, l’a empêché de participer au camp d’entraînement et à la présaison. L’équipe devra donc débuter la saison 2025-2026 sans son leader, en s’appuyant davantage sur Luka Doncic, Austin Reaves, Deandre Ayton et consorts, pour maintenir le cap dans une Conférence Ouest toujours plus compétitive.

Pourquoi Shai Gilgeous-Alexander ne jouera pas aussi longtemps que LeBron James

Durable comme peu d’autres avant lui, LeBron James a joué 70 et 71 matches ces deux dernières saisons après avoir trois saisons amputées d'une vingtaine de matches à chaque fois. Le défi est désormais de taille : revenir à 100 % pour mener, peut-être une dernière fois, les Lakers dans une nouvelle quête de titre.

Lors de la saison 2024-2025, LeBron a disputé 70 matchs et a affiché des moyennes solides : 24,4 points, 8,2 passes décisives et 7,8 rebonds par rencontre, avec un pourcentage de réussite au tir de 51,3 % et 37,6 % à trois points.