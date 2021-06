Kemba Walker et les Celtics : séparation inévitable et transfert à venir ?

Ça bouge aux Boston Celtics. Danny Ainge s’est retiré de ses fonctions de Président, laissant ainsi la place à Brad Stevens. Un nouveau dirigeant et donc bientôt un nouveau coach dans le Massachussetts. Mais aussi des nouveaux joueurs. En effet, l’effectif pourrait être remanié pendant l’intersaison. Avec un départ désormais plus que probable : celui de Kemba Walker.

Il ne s’est écoulé que deux ans depuis son arrivée au sein de la franchise mais leur aventure commune ressemble déjà à un échec. Malgré deux saisons autour des 20 points par match, le meneur All-Star a déçu. Même s’il a aussi été victime de pépins physiques qui ont fortement joué un rôle dans ses prestations. Mais avec les progressions fulgurantes de Jaylen Brown et Jayson Tatum, il n’est plus forcément désiré à Boston.

Ça tombe bien, lui non plus n’aurait pas l’intention de rester selon le Bleacher Report. Son transfert devrait donc être mis en place cet été. Sauf que Kemba Walker est encore sous contrat la saison prochaine et il dispose ensuite d’une option à 37 millions pour 2022-2023. Et à ce prix, pas sûr que les équipes intéressées soient nombreuses.

Les Celtics seront peut-être contraints d’attacher un pick dans le package pour convaincre une organisation de reprendre le joueur et son salaire. Les New York Knicks et les Dallas Mavericks feraient partis des suiveurs essentiels même s’il est difficile de jauger leur intérêt réel pour le moment.

Mais effectivement, ces deux formations font sens. Les Knicks hésitent encore à bombarder Immanuel Quickley dans le cinq majeur. Surtout que Derrick Rose est libre cet été. Et les playoffs ont montré que les New-yorkais avaient besoin d’une arme supplémentaire en attaque. Même principe pour les Mavericks, trop dépendants de Luka Doncic.

Kemba Walker tradé pour pouvoir garder Evan Fournier ?