Kentavious Caldwell-Pope va bien renforcer les 76ers

Comme prévu, Kentavious Caldwell-Pope va renforcer les Philadelphia Sixers. Selon les informations du journaliste d'ESPN Shams Charania, l'ailier de 33 ans a négocié un "buyout" avec les Memphis Grizzlies.

Et dans la foulée, le champion NBA 2020 et 2023 va bel et bien s'engager avec les 76ers. Avec un contrat d'un an pour un salaire estimé à 3,9 millions de dollars. Une recrue intéressante pour renforcer l'effectif de Philadelphie, qui compte bien jouer les premiers rôles après les arrivées de Jaylen Brown et de LeBron James cet été.

Malgré le poids des années, KCP va tenter d'apporter sa défense et son tir extérieur chez les Sixers. Il faudra tout de même voir s'il peut toujours avoir un impact positif à un haut niveau. L'an dernier, il avait représenté une déception aux Grizzlies.

En 2025-2026, il tournait ainsi à 8,4 points, 2,7 passes décisives et 2,5 rebonds en 21,3 minutes de moyenne à 41% aux tirs, dont 31,6% à longue distance. Et au cours des dernières années, une tendance se dégage : son adresse à trois points a chuté.

Cependant, à ce prix, le risque paraît minime pour les 76ers. Et si Kentavious Caldwell-Pope parvient à retrouver un bon niveau, il peut devenir un coup gagnant pour cette franchise.

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