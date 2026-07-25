Décision de LeBron James oblige, on a sortir un podcast en urgence pour décrypter son "dernier choix de carrière". Pourquoi avoir choisi le Philadelphia Sixers ? Quelle trace cela laissera-t-il sur son héritage ? Le fit avec Joel Embiid, Jaylen Brown et Tyrese Maxey sera-t-il le bon ? Les Sixers sont-ils les immenses favoris pour finir champions NBA 2027 ? Existe-t-il un lien entre Philadelphie et un film d'Eddie Murphy ? Autant de questions auxquelles on s'efforce de répondre ici.

N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à nos chaînes !

Le podcast sur YouTube

🎙️ Victor Wembanyama est-il anticapitaliste ?