A l'été 2019, Kevin Durant a pris la décision de quitter les Golden State Warriors pour les Brooklyn Nets. A l'époque, l'ailier voulait tenter un nouveau projet, en compagnie de son ami Kyrie Irving. Plus de trois ans plus tard, ce passage à Brooklyn a représenté un véritable échec.

Avec des blessures récurrentes (ou des affaires) pour le duo, cette association n'a pas obtenu les résultats attendus. Et en février dernier, le natif de Washington a donc pris la direction des Phoenix Suns via un trade.

Un scénario suffisant pour donner des regrets à KD sur son départ des Dubs ? Car sans lui, cette équipe a encore remporté un titre NBA. Et avec lui, la dynastie californienne aurait pu être encore plus forte.

"Absolument pas ! Je ne regrette rien de ce que je fais. Je ne regrette pas le temps que j'ai passé dans la ligue parce que j'ai l'impression d'optimiser chaque jour mon travail de joueur. J'ai l'impression de tirer le meilleur de moi-même à chaque fois que j'entre sur le terrain.

Donc, quels que soient les résultats, les victoires et les défaites, je peux vivre avec cet aspect des choses. Je ne dirais jamais que tout ce que je fais est un échec. Nous pourrions perdre 82 matches en une saison, mais si je viens travailler et que chaque exercice est fait avec intention et avec force, je peux vivre avec", a assuré Kevin Durant pour Fox Sports.