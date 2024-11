En mode MVP, Kevin Durant va être ralenti deux semaines

Les Phoenix Suns ont déjà pris possession de la première place de la Conférence Ouest. Ils sont à égalité avec le Oklahoma City Thunder et affichent le même bilan après presque trois semaines de compétition : 8 victoires, 1 défaite. En revanche, les prochaines rencontres risquent d'être plus compliquées pour la franchise de l'Arizona. En effet, elle sera privée de Kevin Durant pour au moins deux semaines. Et l'ancien MVP est vraiment bouillant en ce moment. Il est avec Nikola Jokic le seul joueur au-dessus des 25 points de moyenne tout en étant à plus de 55% aux tirs et 40% à trois-points. Il est déterminant en attaque pour les Suns, notamment dans les moments clés. Phoenix a gagné 7 matches où l'écart était de moins de 5 points à 5 minutes du buzzer final.

Mais le vétéran souffre d'une douleur au mollet et il ne sera pas réévalué avant deux semaines. Il reprendra alors le chemin des parquets en fonction de sa réaction au traitement. Sans lui, Mike Budenholzer va sans doute s'appuyer un peu plus sur les deux autres stars de l'effectif, Devin Booker et Bradley Beal. Le rookie Ryan Dunn aura peut-être plus d'occasions de s'illustrer, lui qui a déjà fait quelques bons matches depuis le début de la saison.

C'est un coup d'arrêt pour Kevin Durant, qui compile 27 points et 6 rebonds de moyenne. En revanche, ce n'est pas si surprenant qu'il se blesse aussi tôt. Rappelons que le joueur de 36 ans est sujet au pépin physique et les Suns en sont bien conscients.