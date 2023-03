Kevin Durant blessé, les Suns croisent les doigts

Les Phoenix Suns préparaient un accueil bruyant et chaleureux pour leur nouveau héros. Malheureusement, les débuts de Kevin Durant dans son nouveau chez-lui, au Footprint Center, se feront encore attendre. La superstar s’est blessée à la cheville avant le coup d’envoi du match contre le Oklahoma City Thunder et a dû déclarer forfait.

KD a glissé pendant l’échauffement en allant au layup. Il a fini ses exercices mais c’est en revenant au vestiaire qu’il a senti une douleur et un gonflement à la cheville. Le staff l’a alors examiné et l’a jugé inapte à jouer la rencontre.

Mais les Suns espèrent que ce n’est rien de plus préoccupant. La franchise va effectuer des examens complémentaires et déterminer ainsi la gravité de la blessure de Kevin Durant. En espérant pour le joueur et pour sa franchise que son premier match à domicile sera dans quelques jours et non dans quelques semaines.

