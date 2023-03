Kevin Durant calme le jeu avant ses retrouvailles avec Kyrie Irving

Depuis la deadline des trades, plusieurs observateurs de la NBA ont entouré la date du 5 mars. Pour le match entre les Dallas Mavericks et les Phoenix Suns. Et donc les retrouvailles entre Kyrie Irving et Kevin Durant, les deux anciens partenaires des Brooklyn Nets.

Après l'implosion des Nets en février dernier, ce duel entre les deux ex-coéquipiers suscite de grandes attentes. Mais de son côté, KD a tenu à calmer le jeu. Plutôt concentré sur ses débuts dans l'Arizona (2 victoires en 2 matches), le natif de Washington a minimisé l'importance de cette rencontre.

"Juste un autre match. Je comprends l'aspect divertissement et beaucoup de gens à l'extérieur ont encercler ce match sur leur calendrier. Mais pour les deux équipes, juste une rencontre normale. Il faut se remettre au travail et voir comment on peut s'améliorer en tant qu'équipe. Nous avons déjà joué l'un contre l'autre, nous nous sommes déjà affrontés. Mais tout tourne autour des Suns. Je suis sûr qu'ils ressentent la même chose. Il s'agit simplement de progresser", a insisté Kevin Durant face à la presse.

Pour "l'histoire" racontée en NBA, il s'agit d'un rendez-vous pour le grand public. Pour Kevin Durant et Kyrie Irving, on reste sur un simple match de saison régulière.

