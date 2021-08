Kevin Durant se lance dans la weed pour changer les choses en NBA

Vous n'êtes pas sans savoir que le business du cannabis est particulièrement florissant aux Etats-Unis. La NBA et quelques uns de ses anciens athlètes investissent depuis des années dans le secteur. Al Harrington possède par exemple une société dont la valeur à la revente est estimée à près d'un milliard de dollars. Néanmoins, la ligue n'autorise toujours pas le recours à la marijuana pour raisons médicales ou sa consommation pure et simple. C'est là qu Kevin Durant espère avoir un impact.

La star des Brooklyn Nets vient de finaliser un partenariat avec l'entreprise Weedmaps. Son objectif : "casser les stéréotypes négatifs associés au cannabis". Via sa société d'investissement Thirty Five Fentures et son manager Rich Kleiman, Kevin Durant espère évidemment se mêler à une affaire lucrative, mais aussi et surtout pousser dans le sens d'une dépénalisation, et même d'une légalisation, sur le plan global.

Si 19 des 50 états américains ont légalisé la marijuana, elle peut toujours mener à des sanctions contre les joueurs NBA contrôlés positifs à cette substance. La ligue avait mis en pause les tests pour la détecter la saison dernière pour se concentrer sur les produits dopants. Beaucoup de joueurs espèrent que le prochain CBA verra la mise en place d'un règlement assoupli concernant l'usage du cannabis, particulièrement à visée médicinale.

Le partenariat entre Kevin Durant et Weedmaps débouchera sur des événements commerciaux, mais aussi sur du marketing.

