Kevin Durant : ce que Phoenix veut pour le trader

Quand il l’a fait venir juste avant la deadline de 2023, Mat Ishbia était persuadé prendre le meilleur raccourci vers le titre NBA. Un an et demi plus tard, Kevin Durant pourrait pourtant à nouveau changé de franchises.

Il a beau rester l’un des tout meilleurs basketteurs de la planète, les Phoenix Suns sont loin du compte. Balayé au premier tour des playoffs la saison passée, le « « « Big » » » Three pourrait ne même pas voir le play-in cette année.

Le noyau devrait logiquement exploser à la fin de la saison. Et un départ de Kevin Durant semble inévitable. Du moins, ça semble être la meilleure solution pour les deux parties. KD ne peut finir sa carrière dans ce bourbier. Et les Suns, avec très peu d’assets, vont devoir être très agressifs cet été pour reconstruire autour de Devin Booker.

Et sans surprise, c’est des jeunes talents que Phoenix souhaiterait obtenir en échange de Kevin Durant pendant l’intersaison. Selon The Republic, la franchise voudrait trois choix au premier tour et un jeune joueur.

Pour rappel, il reste un an à Kevin Durant sur son contrat de 194 millions de dollars sur 4 ans signés avec les Nets. Et les Phoenix Suns sont de très loin l’équipe avec la plus grosse masse salariale de NBA. Ils dépassent la « second tax apron », ce qui limite leur marge de manœuvre.

Notamment, ils ne peuvent pas échanger de premier tour de draft pour cette raison. Sachant qu’ils n’ont pas de premier tour avant 2032…

Par conséquent, un des objectifs de ce trade pourrait également être de retomber sous cette « second tax apron », dans un deal à plusieurs équipes.

Kevin Durant : 5 destinations pour relancer sa fin de carrière